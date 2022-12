Mosaici, fantasmi, tesori da cacciare, avventure in ascensore: nel Natale di Forlimpopoli i bambini sono gli ospiti d’onore

Molti appuntamenti dedicati ai più piccoli (ma non solo) nel cartellone natalizio di Forlimpopoli per sabato 17 dicembre. Si comincia con “Tizzoncino pane e vino”, un laboratorio scenico curato da Denio Derni per il Teatro degli Avanzi, che si svolgerà al teatro Verdi dalle 8 alle 13.

A Casa Artusi, invece, si potrà incontrare “Il fantasma della cucina italiana”. Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 sono in programma visite guidate gratuite (da prenotare telefonando al +39 349 840 1818 o inviando una mail a info@casartusi.it), e per i residenti di Forlimpopoli ci sarà un bel regalo: il libro “Pellegrino Artusi. Il fantasma della cucina italiana”, scritto dal Direttore Scientifico di Casa Artusi Alberto Capatti, uno dei massimi esperti della figura e dell’opera del grande Pellegrino.

Alle ore 10, alla Galleria il Parco, va in scena un “Un Natale, tante storie”, nuovo laboratorio creativo per ragazzi fino a 12 anni curato dal Centro Visite Spinadello. Iscrizioni entro venerdì 16 dicembre inviando un WhatsApp al 328.9582919. Partecipazione a offerta libera.

Alle ore 15 prenderà il via la costruzione del mosaico comunitario gigante con i mattoncini Lego; a realizzarlo saranno le famiglie che nelle scorse settimane hanno risposto alla Call for a brick action. A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, l’evento inizialmente previsto in piazza, si svolgerà nella sala al primo piano del Palazzo della Torre dell'Orologio. Iniziativa a cura dell’Amministrazione Comunale, di Fabio Bertini e di Heart4Children Associazione di Promozione Sociale

Ma in piazza Garibaldi ci sarà comunque animazione. Dalle ore 15, per tutto il pomeriggio, i ragazzi del gruppo post cresima parrocchiale daranno vita a “Operazione Natale”, con tante proposte, dalla pesca – lotteria all’arrivo di Babbo Natale. Ma l’iniziativa clou sarò l’emozionante e divertente Caccia al Tesoro sotto l’albero. Previsti 2 turni: dalle 15,30 alle 16,30 per i bambini dalla I alla III elementare; dalle 17 alle 18,30 per i ragazzi dalla IV elementare alla III media.

Sempre alle 16, nella Sala del Consiglio, l’associazione Amici dell’Arte guiderà un laboratorio di pittura per bambini, mentre alle ore 16,30, nella Biblioteca comunale, si terrà l’ultimo incontro del ciclo «Con le orecchie e con le mani» per i bambini fino a 6 anni, che vedrà la partecipazione di Cristina Petit, scrittrice ed illustratrice di libri per bambini. Cristina accompagnerà i piccoli partecipanti in un viaggio straordinario... in ascensore e, al termine della lettura, condurrà un laboratorio nel quale i bambini potranno dare forma alla loro creatività. L'ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione telefonando allo 0543 749271 negli orari di apertura della Biblioteca: giovedì 8.30-12-30, venerdì 14-19, sabato 8.30-12.30.