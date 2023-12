Mosaici romani coi mattoncini e sassolini natalizi: a Forlimpopoli due laboratori per bambini alla Mattoncinoteca e alMaf

Nel fine settimana a Forlimpopoli sono in programma due divertenti e stimolanti laboratori per i bambini. Sabato 16 dicembre, alle ore 15,30 al Museo Archeologico – Maf “Tobia Albini” va in scena il secondo incontro del ciclo “Aspettando Natale” per imparare a realizzare decorazioni e regalini con le proprie mani. Questa volta si lavorerà con “Sassolini natalizi” per preparare simpatici fermacarte a tema natalizio da regalare a nonni o zii.

Quota di partecipazione 5 euro, biglietto-famiglia (max 2 adulti + 2 bambini) 12 euro, per i bambini 0-5 anni partecipazione gratuita. Per informazioni: tel.337 118 0314, mail maf@comune.forlimpopoli.fc.it

Invece, domenica 17 dicembre dalle ore 15 la Mattoncinoteca aprirà le porte per un laboratorio dedicato a riprodurre con i mattoncini i mosaici della domus romana antica. I partecipanti potranno assistere a una innovativa lezione su una Domus Romana interamente ricostruita coi mattoncini più famosi al mondo. Saranno poi chiamato a sbizzarrirsi con la fantasia per produrre, sempre coi mattoncini il loro personale mosaico che verrà esposto al museo. Come sempre, il laboratorio sarà gratuito e si svolge grazie alla collaborazione con Heart4Children che è partner del Gruppo LEGO.

L’attività è a numero chiuso e i posti sono limitati. La prenotazione obbligatoria va fatta scrivendo una mail a mattoncinoteca4all@gmail.com.