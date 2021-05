"Il fascino di un fiore": tornano le mostre alla galleria d’arte “A Casa di Paola” di Forlimpopoli

Vuol essere all’insegna della più fiduciosa speranza la mostra intitolata" Il fascino di un fiore" con la quale “A Casa di Paola” a Forlimpopoli si riprende la programmazione espositiva rimasta a lungo interrotta a causa dell’emergenza sanitaria. L’appuntamento con il pubblico è fissato per sabato 15 maggio alle ore 16 per l’inaugurazione della mostra ideata e curata da Paola Gatti, comprendente una nutrita serie di opere di noti artisti dal primo ‘900 alla più stretta attualità: Licinio Barzanti, Mario Bertozzi, Cesare Camporesi, Maceo Casadei, Silvano D’Ambrosio, Miria Malandri, Pasquale Marzelli, Gianna Nardi Spada, Ugo Pasini, Enzo Pasqui, Osvaldo Piraccini, Aurelia Valmaggi, Irene Ugolini Zoli.

“E’ una rassegna che trova le sue motivazioni - spiega Paola Gatti - nel voler riprendere gli incontri, anche se limitati, di poter scambiare impressioni e ritrovare l'interesse e l'ammirazione negli occhi di chi ammirando un quadro sa coglierne l'essenza, e al tempo stesso, proprio per il soggetto floreale, può invitare ad entrare anche chi non è abituato a farlo. Dopo il buio e il silenzio di questi ultimi tempi, ho pensato ad un allestimento con opere di artisti che, per due interi secoli hanno dipinto e dedicato parte della loro arte a rappresentare fiori, donandoci non solo il loro colore con le tante sfumature e le tante forme, ma anche il loro movimento quando vengono accarezzati dal vento. Ecco che difronte alle tele e alle tavole dipinte, chiudendo gli occhi possiamo quasi sentirne l'antico profumo e il ronzio degli insetti. Sono artisti che hanno così reso eterno ciò che la natura ci regala spesso per tempi brevissimi. Alcune opere provengono da collezioni private, altre sono state dipinte proprio per l'evento. Tutte comunque piene di quel fascino che i pittori, insieme alla natura, sanno regalarci. Ringrazio quindi lo studioso d'arte Orlando Piraccini, l'amico Rodolfo Bertozzi e i proprietari, per il loro prezioso contributo".

La mostra, patrocinata dal Comune di Forlimpopoli, resterà aperta fino al 30 maggio con i seguenti orari: martedi e giovedi: 10-12; mercoledi e venerdi: 16-19; sabato: 10-12 e 16-19. Apertura straordinaria domenica 16 /23 maggio: 10-12 e 17-19.Saranno ovviamente osservate le limitazioni di accesso alla galleria e le disposizioni anticovid previste dalle normative vigenti.

