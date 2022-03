"Il primo cucito pittorico", la personale dell'artista meldolese Alessandra Rinaldi alla Galleria Michelacci

Prosegue la rassegna "Essere Donne", promossa dall'Amministrazione comunale assessorato alle Pari opportunità di Meldola in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sabato 5 marzo, alle ore 11.00, si svolgerà in Galleria Michelacci l'inaugurazione della mostra "Il primo cucito pittorico" dell'artista meldolese Alessandra Rinaldi.

Si tratta della seconda personale dell'artista nella Galleria Michelacci; a distanza di 3 anni, Alessandra Rinaldi presenta le ultime opere nate, durante la pandemia, come studio di una nuova tecnica pittorica: il cucito. Nelle parole dell'artista stessa: " Vi racconterò di "come e quando" nasce, soprattutto se "fuori piove...".

La mostra sarà visitabile fino al 13 marzo 2022, nelle seguenti giornate: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In occasione della mostra nella serata di venerdì 11 marzo, alle ore 20.30, si svolgerà l'evento "A doppio filo": percorso con letture a cura della scrittrice meldolese Laura Turci e presentazione di Alessandra Rinaldi.

Alessandra Rinaldi nasce a Meldola il 6 Gennaio del 1971, luogo dove risiede. È moglie, madre di due figli, lavora come ragioniera in una ditta di trasporti locale; Ha conseguito il diplomata in arti figurative presso il liceo artistico di Forlì nell'anno 2018, frequentando i corsi serali. L'amore per la manualità artigiana, la bellezza e la forza creativa associata all'abilità nel riutilizzo e nella trasformazione, hanno rappresentato, la spinta propulsiva per intraprendere questo percorso artistico che l'ha portata oggi, a presentare la seconda personale, dal titolo "Il primo cucito pittorico". Ha partecipato a diverse collettive, in particolare alle due edizioni di Roccambolesca, nel 2021 e nel 2020, presso il castello di Meldola. Il suo studio è il vecchio laboratorio di maglieria della madre. La sua arte nasce dall'unione tra la pittura ed il cucito; questa combinazione crea un nuovo linguaggio visivo tutto da decifrare. Lei sta studiando questo alfabeto, unico e tutto da scoprire.