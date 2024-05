"Con i piedi nel fango": Cristiano Frasca ricorda l'alluvione con una mostra fotografica al circolo Inzir

"Con i piedi nel fango". E' il titolo della mostra fotografica di Cristiano Frasca, collaboratore anche di ForlìToday, che sarà esposta dal 16 al 19 maggio al Circolo Inzir - Viaggiatori in Circolo in Via Bezzecca, 10. Quattro giornate per ripercorrere i primi attimi post alluvione, la catena di solidarietà che ne è scaturita e che ci ha risollevato dal fango. Oltre all'esposizione sono previsti una serie di eventi collaterali. Il Circolo Inzir è è stato centro di smistamento dei volontari.

Orari di apertura della mostra: giovedì e venerdì dalle 20 alle 23, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 21. Ingresso libero.