L'omaggio al maestro Arnaldo Pomodoro torna ad animare la Galleria Stoppioni a Santa Sofia

Sarà inaugurata sabato 3 luglio alle ore 17.00, a Santa Sofia, la mostra “Grafiche” di Arnaldo Pomodoro. La mostra celebra la riapertura della Galleria “Vero Stoppioni”, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria e rappresenta la straordinaria occasione di ammirare opere in cui si ricapitolano le tappe principali del percorso artistico del maestro che si annovera tra i più grandi nella scena nazionale come in quella internazionale.

I suggestivi spazi della Galleria dialogheranno con una quarantina di opere, in prevalenza calcografie in rilievo, nelle quali si coglie la fitta trama di rimandi, analogie, citazioni che intercorrono con le opere scultoree di Pomodoro. Sono opere percorse da un grande afflato poetico; molte delle quali frutto del profondo sodalizio umano e culturale allacciato con poeti, intellettuali e fotografi che ha portato a realizzare capolavori di forte intensità, di straordinario livello esecutivo e immaginifico. Ad impreziosire la mostra anche i costumi di scena realizzati dal maestro, scenografo eccelso, in occasione della tragedia Alceste di Gluck: le “Rive dei mari”.

La mostra “Grafiche” è il coronamento della 61 edizione del Premio Campigna che ha visto l’installazione della spettacolare scultura “Cono tronco” di Arnaldo Pomodoro nel Parco di sculture della cittadina, lungo le sponde del Bidente.

A tale proposito, dice l’assessora alla cultura Isabel Guidi: “Finalmente riusciamo a riallacciare i fili interrotti nell’autunno 2020. Idealmente, la mostra di opere grafiche di Arnaldo Pomodoro si sarebbe dovuta tenere subito dopo il 61° Premio Campigna. Purtroppo, invece, sono passati parecchi mesi, ma ora siamo pronti a ripartire. Anzi, possiamo dire che la posa della scultura “Cono tronco” ci ha lanciato l’input sia per la mostra che andiamo ad inaugurare in Galleria, sia per un progetto di espansione del Parco di Sculture. Già dal prossimo autunno, infatti, troverà concretezza la posa di una nuova opera lungo in Parco Fluviale, per un’ulteriore valorizzazione dell’area.”

La mostra “Arnaldo Pomodoro. Grafiche” sarà visitabile fino al 5 settembre 2021 nei seguenti giorni e orari: domenica 9.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00 – nelle altre giornate apertura su prenotazione telefonando allo 0543-975428.