Una mostra dedicata alla bambola più famosa del mondo: la collezione di Barbie di una forlivese si svela

Barbie è l’icona fashion per eccellenza, da più di 60 anni. A Forlì arriva un'esposizione a lei dedicata, "Barbie mood. Il cammino di una fashion doll senza tempo": la collezione di Barbie della forlivese Cosetta Gardini sarà in mostra nel negozio Room 56 da mercoledì 1 (alle 18) a sabato 25 giugno. “Tutta la mia filosofia su Barbie — dice la creatrice della bambola Mattel, Ruth Handler — era che attraverso la bambola, la bambina poteva essere qualsiasi cosa lei volesse essere. Barbie ha sempre rappresentato il fatto che una donna ha delle scelte”. “Perché una mostra evento con Barbie? Perché ci permette di giocare con noi stesse - racconta Gardini, di Casa Walden - , ci permette di interpretare diversi ruoli cambiando il vestito, perché possiamo dare vita al nostro talento e farlo diventare il nostro lavoro, perché ci fa sognare e ci rende libere. Tutto questo da piccola non lo sapevo, lo sapevo solo nell’inconscio, sapevo che mi divertivo a viaggiare, disegnare e creare: lo facevo fare alle mie Barbie che altro non erano che i miei simulacri."

Gardini ha una collezione che oggi conta ben 650 pezzi tra unici e customizzati con abiti sartoriali su richiesta, provenienti da tutto il mondo, in mostra se ne potranno vedere oltre un centinaio. "Quando Anita Leoncini e Silvia Foschi mi hanno chiesto di fare una mostra nel loro negozio, Room 56, - dice Gardini - mi sono appassionata all’idea, si è aggiunta anche Sara Pignatari di Casa Walden ed è diventato subito un gioco, ideare, creare e realizzare questo evento. Questo evento non poteva che essere qui, dove fashion e sogno si incontrano e con un vestito e un accessorio possiamo vivere e far vivere la stessa emozione di quando con una Barbie tra le mani ci si immaginava di poter essere e diventare qualunque cosa”.

Ed è proprio così, perché Room 56, nei desideri delle titolari, doveva diventare “un posto dove abbandonarsi e sentirsi a casa, togliersi le scarpe e a piedi nudi sbirciare in un armadio di vestiti nuovi, ammirare una parete di scarpe e accessori. Questa è l’emozione che ha dato vita a roomcinquesei”. E Room 56 si trasforma in un luogo di gioco di quattro amiche, diventa uno show-room, con passerelle e gradoni, rigorosamente rosa, dove tante Barbie in sfilata mostrano vestiti diversi, acconciature e accessori colorati. L'esposizione è organizzata da Casa Walden e Room 56.



Accolto sempre negli spazi di Room 56, Barbie Mood propone anche un evento collaterale organizzato e realizzato da Leo Canali e Edoardo Saccone: "Il collezionismo nel cinema, incontro con Casaba", mercoledi 15 giugno alle 20,30.

Con il loro alter-ego Casaba Podcast, Canali e saccone propongono itinerari cinematografici conditi da curiosità e approfondimenti dedicati a specifici temi e argomenti che affascinano e catturano il pubblico del cinema e non solo. In occasione di Barbie Mood, Casaba presenterà un itinerario filmografico dedicato al collezionismo nel cinema, una tematica ricorrente e una pratica che ha saputo caratterizzare sullo schermo alcuni dei personaggi più celebri, ed è stata la cifra stilistica di tanti grandi registi che hanno costruito i loro migliori film come fantasmagoriche wunderkammer. Pellicole che scena dopo scena si architettano come vere e proprie cornucopie

di oggettistica da collezione e ossessioni visive. Casaba è il podcast che tutte le settimane consiglia tre film in uscita tra sala

e streaming. Si può ascoltare su tutte le principali piattaforme di podcasting, da Spotify a Apple Podcast.