Madonna del Fuoco, le tele mariane di Pascucci in mostra nella Chiesina del Miracolo

Una mostra d’arte dedicata alla Madonna del Fuoco consente la riapertura della Chiesina del Miracolo. A corredo della solennità patronale del 4 febbraio, l’Associazione culturale “Fo-Fa Forlì – Faenza” promuove, dal 3 al 5 febbraio, una rassegna di opere mariane nel tempietto votivo di via Cobelli, realizzato fra il 1797 e il 1819 nel punto esatto in cui, nella notte fra il 4 e il 5 febbraio 1428 divampò il rogo che generò la devozione tutta forlivese per la madre celeste. L'incendio durò più giorni e della scuola di Lombardino da Rio Petroso rimasero solo le ceneri. Destò perciò stupore ritrovare fra le braci ardenti una xilografia su carta raffigurante la Madonna con il Bambino, rimasta assolutamente indenne.

Recentemente, un service congiunto dei quattro Lions Club di Forlì “Valle del Bidente”, “Giovanni de' Medici”, “Forlì Cesena Terre di Romagna” e “Forlì Host”, uniti al Rotary Club Forlì ha fruttato il recupero del dipinto murale ottocentesco posto sopra la porta d’ingresso dell’edificio. Ai piedi dell’altare e lungo i lati della chiesina, verranno esposte venti tele, stampate a colori con la tecnica a ruggine dalla Bottega Pascucci di Gambettola. Realizzate con stampi forniti da alcuni artisti romagnoli, le opere, già esibite in passato singolarmente e ora riunite in un unico sito, sono tutte rigorosamente dedicate alla Patrona di Forlì. “La rassegna - dichiara il reggente dell’Associazione Fo-Fa, Angelo Sampieri - ci consente di riaprire per tre giorni la Chiesina del Miracolo, andando così incontro alle richieste di tante persone, non solo forlivesi”.

All’interno della chiesetta sarà possibile ammirare anche le icone prodotte da don Adriano Ranieri, già direttore della Caritas diocesana e oggi canonico penitenziere della Cattedrale di Forlì. “Quest'anno - comunica Miria dell’Associazione Fo-Fa sono disponibili ai visitatori le candeline benedette per la gioia e la salute”. La rassegna di tele stampate dedicata alla Madonna del Fuoco sarà visitabile da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Il 4 febbraio, giorno della Patrona, l’orario sarà continuato fino alle 18.30. Sabato, alle 10.15, è prevista la benedizione del vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza. Piero