"Un fiore per il Mondo": la mostra fotografica di Evelyn Poggiali protagonista alla Settimana del Buon Vivere

Nell'ambito della Settimana del Buon Vivere, dal 17 al 25 settembre, Evelyn Poggiali, conosciuta nel territorio come Evelyn Joyner Photovision, laureata con lode in Sociologia, specializzata in maternità e bambini con un background di studi in Politiche Sociali, sarà protagonista con la mostra "Un fiore per il Mondo". L'esposizione consiste in 22 pannelli di stampa nella Sala del Refettorio dei Musei San Domenico e nella serata del 23 settembre ci sarà una serata di presentazione del progetto fotografico con tutto il team. A collaborare la videomaker faentina, Ilaria Negrini, il dronista Gabriele Randi, il fotografo Dario Bonazza, ed un’animatrice faentina, Elena Cavallucci.

"Ho organizzato un progetto di inclusione sociale con dei bimbi dai 2 agli 11 anni sul tema della pace e della guerra - aveva spiegato Poggiali in un'intervista rilasciata a ForlìToday -. In particolare sono coinvolti bimbi di varie etnie. Ma non mi sono fermata al semplice scatto fotografico. E' stato realizzato un video grazie alla collaborazione di professionisti di Faenza e Ravenna nel campo fotografico e del videomaking. Questo video è stato inviato a Save The Children che ne ha riconosciuto il valore e la possibilità di poterne fare una raccolta fondi per l'associazione umanitaria".