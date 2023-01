"Fatti di pace", la mostra itinerante fa tappa in Comune. Nel 2022 7 missioni umanitarie per l'Ucraina

Si spostano nell'ingresso del palazzo comunale, Piazza Saffi 8, i pannelli della mostra itinerante "Fatti di pace - Piccoli grandi mattoni dipace", dove resteranno visibili per tutto il mese di gennaio. La mostra, realizzata su iniziativa del Comune di Forlì, vuole dare visibilità alle innumerevoli iniziative di cooperazione internazionale promosse dalla Città nel trascorso anno 2022. In particolare si è appena conclusa la campagna di sostegno umanitario nei confronti della popolazione del confine centro sud tra Romania e Ucraina, avviata dal Comune di Forlì e finanziata dalla Regione Emilia Romagna. Nel 2022 si contano sette missioni umanitarie verso l'Ucraina, mediante le quali sono state consegnate oltre 50 tonnellate di aiuti, istituiti 18 centri di assistenza alla popolazione con strutture da campo, dotati di gruppi elettrogeni. E' stata avviata una campagna di informazione sugli ordigni inesplosi destinata ai profughi che rientrano in Ucraina.

Nella foto una parte dell'esposizione