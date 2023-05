Modellismo in mostra, è la volta delle Ferrari Challenge. Un tributo al Team Malucelli

Nuova esposizione di modellini Ferrari organizzata da Piero Gardini, presidente del Ferrari Club Forlì, all'interno del suo negozio di "Magic Model", in via Felice Orsini 22, dopo quella dedicata all'evoluzione delle stradali del Cavallino Rampante. Il mese di maggio è dedicata al campionato Challenge. Si potranno ammirare esemplari realizzati da prestigiose case di modellismo, dalla Ferrari 355 alla 488, passando dalla 360, 430 e 458. "La particolarità di questa mostra è che possibile ammirare le monoposto con le quali il team Malucelli, con sede a Forlì, ha disputato il campionato Challenge, laureandosi nel 2007 campione italiano e del Mondo con Vito Postiglione. Ci sono anche le vetture che ha guidato Matteo Malucelli e alcuni trofei vinti".

Nei prossimi giorni Gardini non esclude un allestimento in vetrina dedicato all'imminente gran premio di Formula Uno che si terrà a Imola nel weekend del 21 maggio, mentre a giugno ci sarà un'esposizione dedicata alla 24 Ore di Le Mans, che si disputerà nel fine settimana dell'11 giugno. Per l'occasione è possibile anche tesserarsi al Ferrari Club di Forlì. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0543 27891. Nel corso dell'anno il club organizzerà tanti eventi che coinvolgerà gli associati.