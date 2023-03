Modellismo in mostra, si parte dal mito Ferrari: in esposizione le auto che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante

Il mito del Cavallino Rampante in mostra. Piero Gardini, presidente del Ferrari Club Forlì, ha allestito una mostra di modellini Ferrari all'interno del suo negozio di modellismo "Magic Model", in via Felice Orsini 22. Fino al weekend di Pasqua si potranno ammirare una trentina di modelli, sia da corsa che stradali, realizzati da prestigiose case del modellismo, come Look Smart, Burago e Hot-Wheels. Tra le Ferrari in scala 1:18 esposte ci sono le mitiche F40, le F50, le FXX-K, FXXle GTO, la 599 e la Enzo. Non può mancare nella personale collezione di Gardini anche la celebra Testarossa. Un'occasione, soprattutto per i più giovani, di conoscere la storia della casa di Maranello ed avvicinarsi al mondo del collezionismo.

Quella dedicata alla Ferrari, spiega Gardini, "è la prima di una serie di esposizioni che saranno allestite per celebrare i 35 anni del negozio. Un allestimento celebrerà il centenario dell'Aeronautica Militare, poi un altro dedicato alle Ferrari prototipi e a quelle storiche. Le tematiche saranno differenti nel corso dell'anno. Ad esempio ci sarà anche una mostra di soldatini, ma l'intenzione è anche quella di celebrare il ritorno della Mille Miglia a Forlì. Con queste mostre si vuole evidenziare cosa c'è dietro una collezione ed una determinata tematica. C'è chi ad esempio colleziona solo vetture di Formula Uno, chi si dedica solo alle monoposto che prendono parte alla 24 Ore di Le Mans. E' un mondo dalle mille sfaccettature".

Gardini ha una collezione personale di oltre 200 esemplari di Ferrari in scala 1:18 e più di 150 in scala 1:43. In negozio per l'esposizione dedicata alla Ferrari ci sarà anche un modellino 1:18 di Ferrari J50: "Si tratta di una Ferrari prodotta in serie limitata, in particolar modo per il mercato giapponese, basata sulla 488 - spiega Gardini -. Ne esistono al mondo 50 esemplari, di cui 25 in versione Spider". "Anche il modellino si fa fatica a trovare, ma fortunatamente sono riuscito ad acquistarlo", confessa. In mostra anche le Ferrari Monza Sport, in versione SP1 e SP2. Per l'occasione è possibile anche tesserarsi al Ferrari Club di Forlì. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 0543 27891. Nel corso dell'anno il club organizzerà tanti eventi che coinvolgerà gli associati.