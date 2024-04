"Ettore, un sorriso per l'Africa": mostra fotografica di Andrea Bardi

Il Teatro di San Martino in Strada ospita una mostra fotografica a cura di Adrea Bardi di Forlì. Si tratta di un reportage sul viaggio in Tanzania presso la parrocchia di Kisawasawa, dove l'associazione "Ettore: un sorriso per l'Africa", ha realizzato il centro sanitario di maternità e pediatria in memoria di Ettore Capacci