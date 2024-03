La malattia, la rinascita: al "Morgagni Pierantoni" una mostra fotografica cattura le emozioni dopo la diagnosi e le cure

La diagnosi di un tumore ginecologico (utero, ovaio, cervice, vulva, vagina) che in Italia interessa circa 17.300 donne l'anno, è un'esperienza che lascia ferite, nel corpo e nell'anima, ma è anche un punto di svolta. Una rinascita. L'associazione Loto Odv due anni fa ha lanciato un contest fotografico aperto a tutti; hanno risposto in tantissimi: donne, uomini, pazienti, ex pazienti di tutte le età e da ogni parte d'Italia, ognuno con un'immagine che rappresenta la propria personale rinascita. Il risultato, dopo una difficile selezione, è la mostra "Scatta la rinascita", con oltre 30 fotografie, che viene allestita all'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì dal 6 al 21 marzo. Proseguirà poi nel suo viaggio: si tratta infatti di un'esposizione itinerante che fa tappa negli ospedali italiani dove è attiva Loto Odv: dopo il debutto a Bologna - a Palazzo d'Accursio e al Policlinico Sant'Orsola - e l'allestimento a Roma presso il Policlinico Universitario Gemelli, ora è la volta di Forlì, a cui seguiranno l'Ospedale degli Infermi di Rimini, gli Ospedali Riuniti di Ancona, l'Ospedale Maggiore di Parma e l'Ospedale Civico di Palermo. Ogni foto diventa così un sorriso, una carezza, una parola di incoraggiamento per le donne che attraversano quei corridoi.