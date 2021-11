In mostra al Palazzo Pretorio di Terra del Sole le opere della pittrice piemontese Mariangela Redolfini

Prezzo non disponibile

Dal 21/11/2021 al 05/12/2021 tutti i giorni in orario 15,30 - 19.30. Chiuso il lunedì

E' destinata a suscitare un certo interesse la mostra personale dell'artista torinese Mariangela Redolfini, che aprirà al pubblico domenica 21 novembre, alle ore 16, alla Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole. Curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una ventina di dipinti che rappresentano la ricerca estetica avviata già da alcuni decenni dall'artista, che con la stesura piatta di colori vivaci e brillanti, introdurrà il pubblico fra i suoi dipinti caratterizzati da spazi urbanizzati e monumenti architettonici, in cui è evidente il contrasto tra la realizzazione astratta dell'opera e la narrazione di elementi figurativi.

Le tele di Mariangela Redolfini immaginano un mondo possibile, e quell'impressione viene fermata sulla tela attraverso un linguaggio artistico chiaro e riconoscibile nella sua geometricità, tra plasticismi e linee di fuga, sottolineando un rapporto onirico fra colore e segno, narrando frammenti del mondo moderno, tagli arditi ripresi come attraverso un grandangolo, restituendo dettagli architettonici che, nella loro unità e nel loro equilibrio, sottolineano i molteplici (nonchè discutibili) aspetti dell'abitare e del vivere contemporaneo.

Mariangela Redolfini vive ed opera a Torino, è diplomata presso il Primo Liceo Artistico di Torino e successivamente laureata in Architettura presso la facoltà del Politecnico del capoluogo piemontese. Dal 2007 partecipa regolarmente ad importanti rassegne collettive e allestisce mostre personali in Italia e all'estero.

Organizzata da "La Maya Desnuda" di Forlì e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, la mostra dell'artista Mariangela Redolfini sarà visibile al pubblico nella Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole fino al 5 Dicembre, tutti i giorni in orario 15,30 - 19.30. Chiuso il lunedì. L'accesso alla mostra è consentito nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria. Info: 0543 766766 334 2604929