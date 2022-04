Mastro Lupo "InsolitaMente" in Mostra alla Galleria d'arte Farneti

A 3 anni di distanza dall’ultima mostra dedicata a Benito Partisani, in arte Mastro Lupo, la Galleria d’Arte Farneti di Forlì, propone un approfondimento sul cammino artistico di questo straordinario personaggio Pittore, disegnatore, ceramista e scultore Benito Partisani (Predappio 1906-1969), fu uomo di spicco nel comune di Predappio, di cui divenne Sindaco nell’immediato dopoguerra.

Personalità decisa e schietta, diresse pure la scuola per ceramisti “La Prè”, frequentata da numerosi allievi di cui fu maestro e guida. La sua poetica, intrisa di alti valori esistenziali e silente dimensione lirica, si affermò in una poliedrica tematica che spazia nella più intima tradizione pittorica. La mostra dal titolo: Mastro Lupo “insolitaMente”, che sarà aperta dal 23 aprile al 14 maggio, darà al visitatore la possibilità di proseguire un percorso che porterà a cogliere nuovi ed interessanti aspetti del personaggio. Per celebrare il 27 aprile, Giornata Mondiale del Disegno, si propongono in tale esposizione, anche opere grafiche in cui l’artista eccelleva per capacità.

Inaugurazione sabato 23 aprile alle ore 17,00

