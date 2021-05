Arte al Monte riapre con i colori ed i materiali di Paolo Poni

Riaprono gli spazi di Arte al Monte, da venerdì 14 maggio, con l'ultimo progetto artistico di Paolo Poni, "Opera Omgnia. Tutto Poni a colori". Ed è proprio attraverso i colori e i materiali che diventano attori improvvisati, senza un copione definito, che l'artista ci accompagna nel suo viaggio poetico.

"Ho iniziato distruggendo immagini - racconta Poni - facendole scoppiare. A scuola, durante i laboratori, inserivo di nascosto delle impurità sulle lastre smaltate da cuocere nel forno per capire come ossidavano alle alte temperature, per vedere che cosa sarebbe successo. Poi, nel tempo, ho imparato a controllarle, a costruire, e usare le stonature come elementi estetici al pari della materia intonata. Non sono un pittore in senso classico, semmai un compositore che tenta di scrivere poesie senza le parole ma attraverso la figurazione. Uso colori e materiali come attori, a volte costringendoli a una parte, a volte seguendone l’improvvisazione, sempre secondo un copione indefinito, lontanissimo, ma anche piuttosto preciso".

In ottemperanza ai DPCM in vigore la mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Nei week-end l'esposizione sarà visitabile solo su prenotazione - almeno 24 ore prima - contattando l'artista al numero +39 329 953 7454. La mostra si protrarrà - ad ingresso libero - fino al 27 giugno.