Mostra personale di Giulio Fantone al Palazzo Pretorio di Terra del Sole

Continuerà fino al 31 ottobre, alla Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, la mostra di Giulio Fantone, uno dei massimi esponenti della pittura mediale, nata in Italia negli anni Novanta e basata su stilemi con guardano con ironia al pop e al secondo futurismo. Curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenta venti opere rappresentative del percorso di Fantone, che reinventa la realtà e il suo statuto di innocente illusorietà, di ludico intrattenimento e di apparente spensieratezza, trasformandola in racconti per immagini, in trompe l'oeil; in essi i protagonisti sono i soggetti più diversi della quotidiana esperienza visiva, apparentemente sereni e coloratissimi, ma nei quali, sotto traccia, si nascondono i disagi e giacciono latenti gli impulsi negativi che attraversano la società.

Giulio Fantone è diplomato all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Dal 1989 ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero, spesso defilato dagli onori delle cronache, com'è nel suo carattere, ma sempre in contatto con i fermenti più autentici dell'arte contemporanea e con i critici più aggiornati, tra i quali Vittorio Sgarbi, che si è occupato più volte del suo lavoro, e Gabriele Perretta, teorizzatore della pittura mediale.

Organizzata da "La Maya Desnuda" di Forlì e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, la mostra personale di Giulio Fantone sarà visibile al pubblico nella Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole fino al 31 Ottobre, tutti i giorni in orario 15,30 - 19.30. Chiuso il lunedì. Info: 0543 766766 334 2604929