Una mostra celebra la figura del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita presso la sua sede di Forlì la mostra Pietro Zangheri grande naturalista italiano del '900, realizzata a cura dell'Ecoistituto di Cesena - Gruppo di Ricerca sulle Tecnologie Appropriate e dell'Associazione Pro-Natura Forlì, e patrocinata dal nostro Istituto.

La mostra, grazie a una serie di tavole illustrate con disegni originali, intende ricordare la figura del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri, che dedica alla Romagna oltre 60 anni di ricerca naturalistica e più di duecento pubblicazioni, anche al fine di promuoverne il messaggio culturale, che invita tutti noi alla salvaguardia del patrimonio naturale del nostro territorio e non solo. Per l'occasione l'allestimento sarà arricchito da documenti originali, conservati in Archivio di Stato, relativi ad alcuni aspetti della biografia di Zangheri e da suoi materiali bibliografici originali di carattere divulgativo.

La mostra, con ingresso gratuito, resterà visitabile fino al 14 aprile 2023 il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 12.

Il 14 marzo è prevista l'inaugurazione alle 10.30 con i saluti introduttivi a cura di Gianluca Braschi, direttore dell'Archivio di Stato di Forlì-Cesena. Presenteranno la mostra i curatori del progetto, Daniele Zavalloni, direttore della Biblioteca dell'Ecoistituto di Cesena, e Paolo Silvestri, presidente dell'Associazione Pro-Natura Forlì, e i coordinatori della parte grafica, Michele Ceccaroni e Vittorio Belli, disegnatore dei pannelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Per informazioni: Archivio di Stato tel. 0543 31217, e-mail: as-fc@cultura.gov.it. Ecoistituto di Cesena tel. 335 5342213, e-mail ecoistituto@tecnologieappropriate.it. Associazione Pro-Natura Forlì tel. 320 7986079, e-mail pronaturaforli@pronaturaemiliaromagna.org