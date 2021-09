Roberto Casadio in mostra alla Galleria d’Arte Farneti di Forlì

Dal 25 settembre al 23 ottobre 2021 alla Galleria d’Arte Farneti di Forlì, sarà visitabile la Mostra “Io, Roberto Casadio” , a cura dello storico dell’arte Marco Vallicelli.



“Io, Roberto Casadio”

Roberto è vissuto da Uomo: coscienza, sentimenti, rapporti, ragionamenti. Da Uomo ha praticato l'Arte, soprattutto la pittura. Cosa rappresentava per lui l'Arte?: una ricerca continua per poter entrare sempre di più in quel che voleva esprimere. Siccome l'Arte è un 'mezzo', avvertiva necessario il costante affinamento tecnico e la convergenza esecutiva a concretizzare ciò che testa e cuore gli dettavano. Ripeteva con Picasso: almeno un segno al giorno, fondamentale, perché la ricerca, l'opera, deve essere continua. Tornava sul suo per cancellarlo, se la tappa successiva spalancava ad altro, sempre in cammino verso un'aleatoria soddisfazione. Non c'era “esperienza”, se non c'era un “giudizio”. In Casadio è innegabile una certa forza, il suo pennello ha una potenza reale: è un artista difficile, un pittore esigente, che studia ed elabora la forma corrispondente alla sua idea e la porta alla massima perfezione. In questo lavoro sulla forma egli mostra la sua fermezza di grande maestro.

Inaugurazione sabato 25 settembre alle ore 17,00

Orari: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato : 10,00 / 12,30 - 16,30/19,00, domenica, lunedì, martedì chiuso

Galleria d’arte Farneti, Via degli Orgogliosi 7/9, Forlì

Cell.338 3949421

Email- galleriafarneti@libero.it

