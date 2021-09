In mostra "Io, dante e il cittadone"

A Forlì, l'11 settembre alle ore 16:00, al Palazzo del Mutilato, in via Piero Maroncelli 3, storica sede forlivese, si terrà l'inaugurazione della mostra "Io, Dante e il Cittadone".



Ugo Berti, con l'aiuto di alcuni collaboratori fidati, si è impegnato per offrire ai cittadini forlivesi e non, una nuova visione su Dante, il Sommo Poeta, del quale proprio in questo anno si ricordano i 700 anni dalla morte. Saranno esposte collezioni uniche di privati che hanno deciso di mettere a disposizione per l'evento. Cartoline, monete, medaglie, libri, foto si propongono come filo conduttore per rivivere la vita del Poeta, dall'incontro con Beatrice, alla scoperta del Paradiso, regalando ai partecipanti un Dante pienamente inserito nella nostra Forlì, anche nei luoghi più nascosti e sconosciuti.



Un viaggio dunque alla riscoperta del grande autore della Divina Commedia, che grazie alle sue opere è diventato e rimane ancora oggi capostipite e protagonista della cultura italiana, è proprio vero dunque il famoso detto latino "Verba volant, scripta manent".



Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri

3498499000

3459240798



Orari visite dalle 16 alle 19, sabato e domenica.



(Ingresso libero, con green pass.)

