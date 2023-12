Mostra su Eve Arnold, ultime visite guidate a partenza fissa

Ultime occasioni per poter apprezzare la grande mostra su Eve Arnold ospite del Museo San Domenico di Forlì sfruttando la formula della visita guidata a partenza fissa, formula che consente di usufruire di una guida, aggregandosi liberamente ad un gruppo, ad un'ora prefissata, senza prenotazione, con un costo aggiuntivo, oltre al proprio biglietto di ingresso, di soli 5 euro.

Le ultime visite guidate di questa natura sono fissate per giovedì 4 gennaio alle 16:20 e sabato 6 e domenica 7 sia alle 11:20 sia alle 16:20. Promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con il Comune di Forlì, la mostra Eve Arnold. L’opera, 1950-1980 – a cura di Monica Poggi – nasce dalla collaborazione tra l’istituzione forlivese con Camera - Centro Italiano per la Fotografia, Torino, ed è realizzata d’intesa con Magnum Photos. Negli anni, davanti al suo obiettivo, sono passate dive e divi del cinema, sfilate di moda e reportage d’inchiesta ancora attuali nello sguardo. Per questo la mostra si articola in un ampio percorso tra 170 fotografie: un vero e proprio viaggio all’interno della produzione della fotografa statunitense, sancita anche nel passaggio dal bianco e nero agli scatti a colori.

?