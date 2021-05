Il Museo Archeologico di Forlimpopoli riapre nel weekend con la mostra di Vittorio Presepi

Domenica 16 maggio, dalle ore 15.30, il Maf - Museo Archeologico di Forlimpopoli riapre le porte ai visitatori. In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, inoltre, alle ore 17 verrà presentata l’esposizione di Vittorio Presepi intitolata Viaggi e racconti di una pagina bianca, a cura di Angelamaria Golfarelli. “Con la riapertura del Maf - evidenziano il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini e l’assessore alla cultura Paolo Rambelli - si aggiunge una nuova fondamentale tessera al mosaico delle riaperture dei luoghi della cultura nella città artusiana dopo quelle della biblioteca e del cinema. A breve ripartiranno anche gli appuntamenti con la musica dal vivo e altre iniziative ancora nel campo della lettura e delle arti figurative. La cultura rappresenta un elemento centrale della vita di ogni comunità ed in particolar modo di quella di Forlimpopoli che attorno ai suoi festival ed alle sue personalità maggiori – da Artusi a Rosetti passando per gli Zampeschi e gli Uccellini – ha saputo costruire da una parte una forte identità civica e dall’altra dei potenti attrattori turistici”.

Il Museo e la mostra

Ospitato nelle suggestive sale della Rocca Ordelaffa di epoca rinascimentale, il Museo, luogo di storia e memoria si apre all'arte moderna realizzando un felice connubio che, ancora una volta sancisce che non esiste un presente accettabile (e ancor meno un futuro) se non lo si mette in relazione con il nostro passato. Così, in questa mostra, il dialogo fra gli antichi reperti conservati nel Museo e le moderne sculture di Vittorio Presepi, procede su importanti parallelismi che tracciano una relazione fra saperi antichi e conoscenze prossime, capaci di riflettersi in ognuno di noi. Un percorso evocativo e seducente che le opere di Presepi, diafane ed altere, segnano con effimera bellezza.

“L'artista - spiega la curatrice Angelamaria Golfarelli - attraverso le sue opere infonde alla pagina bianca quella singolare visione lirica capace di suscitare emozioni e stupore che, anche attraverso il ricorso alla fiaba - declinato attraverso una singolare e magica rivisitazione di Pinocchio -, divengono il suo racconto della vita. Una mostra unica che, muovendo da riflessioni e pensieri, si apre ad emozioni e stupore fino a toccare con l’evidenza, quella raffinata bellezza che ci pacifica e rasserena. Un silenzioso ma vigoroso inno alla visione lirica dell'arte che attraversando trasversalmente i diversi momenti di sperimentazione che Vittorio Presepi ha messo in essere, è sempre fedele a se stessa e all'unico immutato elemento che la contraddistingue: la pagina bianca. Su di essa infatti l'artista scrive con incisioni capillari e piegature precise, narrazioni e storie di geometrie e paesaggi. Un messaggio di gratitudine e rispetto verso la Natura che è tanto meravigliosa nelle sue espressioni quotidiane quanto crudele e devastante nelle sue esplosioni improvvise. Ma anche un suggerimento agli esseri umani perché imparino ad amarla e a proteggerla”.

Gli orari

A partire dal 22 maggio, il museo osserverà i seguenti orari: sabato e domenica 15.30 – 18.30. La mostra Viaggi e racconti di una pagina bianca di Vittorio Presepi sarà visitabile fino a domenica 27 giugno. Nel rispetto delle norme anti-covid, si invita a prenotare la propria visita con almeno un giorno di anticipo, telefonicamente al numero 0543.748071 oppure via mail scrivendo a: info@maforlimpopoli.it Per informazioni: 348.9508631. Per scolaresche: possibilità di prenotare una visita nella giornata del venerdì, con i seguenti orari 9.00 - 13.00 e 15.30 - 18.30.