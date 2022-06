Al Mu.Ve. di Modigliana la mostra dedicata all'artista neo-pop Willow

Venerdì 24 giugno alle ore 20.00 inaugurerà presso il Mu.Ve. di Modigliana, Museo di Arte Contemporanea del Vescovado, la mostra personale dell'artista neo-pop Willow. La Strada, è questo il tema che il Mu.Ve. dedicherà alla sua stagione culturale 2022. Un filo conduttore che farà da trama al programma di appuntamenti ed esposizioni personali e collettive che il Museo proporrà nella sua sede in piazza C. Battisti 12, immersa nella suggestiva cornice dell'appennino romagnolo.

La prima mostra in programma è quella di Filippo Bruno, in arte Willow, artista neo-pop, che esporrà oltre 40 opere “che hanno come unico fil rouge la Strada. La strada vera, quella che ci conduce in luoghi nuovi o già conosciuti o che ci riconduce a casa. Oppure la strada interiore, quella che tutti noi ogni giorno percorriamo, ognuno a suo modo, ognuno con i suoi tempi, o ancora la strada intesa come il luogo, reale o metafsico, dove si apprende, si impara e si sperimenta o che si può smarrire.” In queste opere scelte, su tela, metallo e altri materiali, l'artista ripercorre tecniche e grafsmi che fanno parte del suo stile e che si affancano a nuove sperimentazioni, nuove tonalità e nuovi azzardi. Una sinfonia di voci cromatiche, prospettive e visioni che prende per mano lo spettatore e lo invita a osservare con uno sguardo laterale luoghi e oggetti quotidiani, familiari e sperimentati, che si trasformano in qualcosa di nuovo e imprevedibile.

Filippo Bruno è nato nel 1978 a Milano e si è diplomato presso la Scuola del Fumetto e Illustrazione di Milano nel 2000. Affermatosi nel panorama artistico italiano con lo pseudonimo Willow, realizza opere in pieno stile neo-pop collaborando con gallerie d’arte, case editrici, agenzie pubblicitarie e aziende di design in Italia e all’estero (fra le sue collaborazioni: Motta, Weissestal, Luca Boff, Ariete, Rivadossi). Il Mu.Ve. ospita dal 2017 la collezione d’arte “Vito e Magda Liverani”, un importante lascito di opere pittoriche donato dal fotografo Vitaliano “Vito” Liverani, fondatore delle Agenzie Olympia e Omega Fotocronache. La collezione annovera dipinti di nomi fra i più noti nel panorama artistico italiano contemporaneo: Emilio Vedova, Roberto Crippa, Giulio Turcato, Gianni Dova, Claudio Olivieri e molti altri. Attorno a questa donazione, negli anni, ha cercato di proporsi come luogo di arte viva ospitando nei suoi spazi mostre personali e collettive di artisti contemporanei, con un occhio privilegiato verso il suo territorio.

Orari di visita dal 24 giugno al 31 luglio : sabato: 10-12 / 17-19 Domenica: 10-12. Possibilità di prenotare e concordare visite durante la settimana e visite guidate. Per informazioni e prenotazioni: 366.5209934 - Segreteria silviasamory@gmail.com