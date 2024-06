Mostre e tesori da scoprire durante la Festa Artusiana

Sono tante e differenti le mostre che Forlimpopoli offre per vivere la Festa Artusiana alla scoperta non solo di sapori ma anche delle storie e della Storia.

Casa Artusi ogni giorno accoglie i visitatori che intendono fruire dell’esposizione “Gusto” Gli italiani a tavola: 1970-2050” di M) - Museo del ‘9’’ Venezia Mestre a cura di Massimo Montanari e Laura Lazzaroni. Un percorso che racconta come la relazione tra gli italiani e il cibo sia profondamente mutata in questi ultimi decenni, con un cambio di paradigma decisivo tra l’immagine tradizionale della cucina nazionale e una relazione sempre più complessa, segmentata e contraddittoria di un Paese che si sta trasformando nelle proprie abitudini, nei propri consumi e nella composizione sociale. Al centro della riflessione, la parola “gusto”, che meglio rappresenta il rapporto tra individuo e società, quell’insieme inscindibile tra piacere individuale e condivisione collettiva, meccanismi nutrizionali e fenomeni culturali, capace di rappresentare la complessità dei temi legati al cibo.

Ogni sera dalle 18 alle 23 è possibile visitare Casa Artusi: la Chiesa dei Servi, la Biblioteca gastronomica, l’Archivio della corrispondenza personale di Pellegrino Artusi e lo studio di Artusi, la Scuola di Cucina e soprattutto gli spazi museali dedicati a Pellegrino Artusi. La visita, su prenotazione, dura dura 30 minuti circa. Per informazioni e contatti: 0543 743138 - 349 8401818. Social: @casartusi e info@casartusi.it.

Da giovedì 27 a domenica 30 dalle 18 il Museo Archeologico “T. Aldini” organizza la visita guidata con aperitivo “Rinascimento di gusto”, a cura di ArkeoGustus e Atlantide soc. coop. Una piacevole passeggiata sui camminamenti della Rocca Ordelaffa alla scoperta della vocazione storica della città di Forlimpopoli e la valorizzazione dei prodotti della sua terra, per conoscere come è nato il mestiere del cuoco di corte e, a coronazione dell’esperienza, ci si potrà accomodare alla tavola imbandita, dove si potranno assaggiare i deliziosi manicaretti ricreati a partire dalle ricette dei cuochi delle corti rinascimentali. Per questo evento è prevista la prenotazione ed una quota di partecipazione di € 15,00intera/ €12,00 ridotta. Per informazioni e prenotazioni: 337 118 0314 maf@comune.forlimpopoli.fc.it.

Sempre il Museo Archeologico “T. Aldini” è sede della mostra personale di Cristian Cimatti “Ritrovamenti”. Scultore visionario e difficilmente etichettabile, che dal 2020 al 2023 è stato anche curatore della manifestazione “Roccambolesca” a Meldola - Cimatti trasforma ceramica, metalli e parti organiche in opere ‘pungenti’, che propongono punti di vista differenti e suscitano nell’osservatore sensazioni contrastanti. Fra i riconoscimenti più recenti, il premio della giuria popolare al concorso internazionale di ceramica BACC “La Forma del Vino” nel 2021, mentre nel 2022 ha conquistato il primo premio di scultura al concorso d’arte Campaldino e terzo posto a Vernice Art Fair di Forlì. Nel 2024 ha ottenuto il primo premio della sezione Scultura al concorso Caterina Sforza e Cosimo I dei Medici, Bagno di Romagna. A cura della galleria “A casa di Paola” con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. La mostra potrà essere visitata durante la Festa negli orari di apertura del Museo.

Il Voltone della Farmacia Fabbri - Piazza Garibaldi ospita la Mostra Antologica dell’Associazione amici dell’arte di Forlimpopli e i camminamenti della Rocca Albornoziana sono la cornice de “Gli alberi Genealogici delle famiglie di Forlimpopoli” a cura dell’Associazione Amici della Pieve con le visite gestite in collaborazione con il gruppo scout di Forlimpopoli.

La Bottega d’Arte di via Andrea Costa 22 è “A casa di Paola”, aperta tutte le sere della Festa, uno spazio originale e versatile nel quale si respirano atmosfere di altri tempi. Un luogo d’arte che è allo stesso tempo galleria espositiva e bottega di una volta. All’interno di questo angolo dedicato alla ricerca del bello trovano, infatti, spazio mostre di artisti contemporanei e interessanti esposizioni di oggetti del passato. L’allestimento espositivo si intreccia con la bottega dove gli appassionati di vintage possono ammirare e acquistare tessuti, accessori e oggettistica retro.

Sempre in Via Andrea Costa ma al civico 6 è possibile visitare la mostra "Romagna & Romagnoli", disegni e acquerelli di Pierluigi Baldelli.

Se la Romagna è un luogo dell’anima, chi sono i suoi abitanti? Sono davvero diretti e concreti, ospitali e generosi, gentili sotto la scorza dura come spesso si dipingono? Nelle pietre e nei monumenti, nei volti e negli sguardi tratteggiati con l’abile mano di Pierluigi Baldelli si possono scoprire o riscoprire alcuni tratti essenziali della nostra storia.

La Festa Artusiana è anche il pretesto per visitare alcuni luoghi preziosi, come ad esempio la Casa Museo Bertozzi di via Massi 58, visitabile su appuntamento (335.6214622 o elio.brunelli@gmail.com). La casa dello scultore Mario Bertozzi, situata nel centro storico di Forlimpopoli, ospita l’esposizione permanente delle sue opere. Negli ambienti è possibile ammirare una selezione di opere del suo percorso artistico che comprende ottanta sculture, la maggior parte in bronzo, e sessanta di grafica. È presente un archivio che va dal 1946 ad oggi per documentarsi attraverso video e rassegna stampa sull’attività dell’artista. La cura di Casa Bertozzi è affidata all’Associazione Mario Bertozzi ODV.

La Chiesa del Carmine (via Saffi 5), gioiello architettonico del ‘600 e scrigno di tesori d’arte, normalmente chiusa al pubblico, in occasione della festa e grazie alla collaborazione della Parrocchia di San Ruffillo e dei parrocchiani è visitabile.

La Collezione Guzzi Brunelli, il museo delle Moto Guzzi di via Roma 32 è visibile su prenotazione (335 1310902 o elio.brunelli@gmail.com). Il Museo di 650mq comprende più di 50 esemplari di Moto Guzzi costruite dal 1930 al 1970, tutte rigorosamente restaurate ed omologate ASI. Le moto sono esposte all’interno di un caratteristico locale dove è possibile ammirare anche oggetti d’epoca, pubblicità, accessori e varia documentazione inerente al motociclismo storico. La collezione è arricchita anche da un reparto dedicato alla storia della Lambretta e della Ducati nonché alle Moto Guzzi che hanno servito lo Stato attraverso vari enti e corpi militarizzati.

Ogni sera dalle 20 la Sala Bertozzi in Piazza Fratti ospita “Mattoncinoteca in mostra!” a cura di Heath4Children APS, con gioco libero ed esposizione dei lavori realizzati dalle bambine e dai bambini.