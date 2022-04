Il mondo animale attraverso l'arte riciclata: doppia mostra a Forlimpopoli con le opere di Silver Plachesi

Riprendono, in concomitanza con la Festa della Segavecchia, anche le mostre d’arte contemporanea al MAF di Forlimpopoli, con un’originale proposta che lega il Museo Archeologico di piazza Fratti con l’oasi naturalistica dello Spinadello.

Sabato 9 aprile alle 17 inaugurerà infatti al MAF la mostra “Animalium” di Silver Plachesi, ed in parallelo, alla centrale di sollevamento dello Spinadello, aprirà “Aquarium” dello stesso Plachesi: le due mostre raccontano attraverso la stessa tecnica – quella della recycling art (ovvero dell’arte realizzata con materiali di recupero) – il mondo animale sulla terra (al MAF) e in fondo al mare (allo Spinadello). L’invito è quindi quello di andare alla scoperta delle creazioni fantastiche di Plachesi riscoprendo nel contempo anche due luoghi di particolare suggestione e rilievo culturale come il Museo “T. Aldini” e l’Acquedotto dello Spinadello.

Originario di Forlì e formatosi sotto la guida di Maceo Casadei e di Gino Cortelazzo, Plachesi ha affiancato a quella per l’arte la passione per l’architettura (in cui si è laureato al Politecnico di Milano) e la musica (frequentando la scuola di musica popolare di Forlimpopoli dove ha frequentato un corso di Nyckelharpa realizzando nel 2010 il primo esemplare di viella a tasti tratta da un affresco di Taddeo di Bartolo del 1408). Impegni personali e di lavoro sono stati la causa di una sospensione dell’attività artistica durata molti anni; tuttavia è sempre rimasta viva la curiosità estetica per ogni forma e per ogni oggetto, cercando di intravedere grandi potenzialità anche nelle cose più modeste, un nuovo utilizzo, una seconda vita. Dare vita, con questi materiali di riciclo, ad opere che ne esaltano l’estetica nascosta, ha portato ad una naturale ripresa dell’attività artistica. Se si aggiunge il gusto per la ricerca, l’esperienza progettuale, pittorica e scultorea, il colpo d’occhio, l’intuito, la razionalità, una buona dose di ironia e molto coraggio, il gioco è fatto. Nascono così le prime creature marine e, a seguire, di opera in opera, ogni tipo di animale.

La mostra è organizzata dall’Associazione Scuola di Musica Popolare Forlimpopoli, Spinadello – centro viste partecipato, il Comune di Forlimpopoli e MAF – Museo Archeologico di Forlimpopoli “T. Aldini” con il sostegno di Unica Reti SpA.

Le mostre saranno visitabili fino al 15 maggio: "Aquarium" giovedì e domenica su prenotazione al 328 9582919 e sabato dalle 15:30 alle 18:30; “Animalium” giovedì dalle 9:30 alle 12.30, sabato e domenica dalle 15:30 alle 18:30.