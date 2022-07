Rombano i motori: motoraduno internazionale XT500 a Tredozio

A Tredozio, al campo base al Camping Le Volte arrivano oltre 130 moto mono marca/modello XT500 costruite dalla Yamaha dal 1976 al 1987, vincitrice assoluta delle prime Parigi-Dakar. Dal 27 luglio al 3 agosto partecipanti provenienti da tutta Europa, Italia inclusa saranno sul territorio.

Non ci saranno gare di competizione, ma un semplice ritrovo tra vecchi amici: l‘evento Internazionale si svolge ogni 4 anni in un diverso paese Europeo, quest’anno organizza la Romagna. Tour in moto enogastronomici, culturali, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche Romagnole. Per info Luciano Assirelli 338-4494546