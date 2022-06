Appassionati da tutto il paese arrivano sul territorio per il Motoraduno Round Table Italia

Un evento della Round Table Italia, quello in programma sul territorio forlivese da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Si tratta della 38a edizione del Motoraduno, organizzato quest’anno dalla Tavola di Forlì, fondata in città nel 1966 e che vanta tra i suoi ex soci, diversi past president nazionali.

“Avere ricevuto - afferma Federico Fabbri, presidente della Round Table 6 Forlì - dalla Round Table Italia l’onore di organizzare un così importante appuntamento della durata di tre giorni, ci riempie di gioia ed orgoglio. Avremo modo di stare insieme con una sana voglia di fare festa con tanti amici tabler provenienti da diverse regioni d’Italia. Ringrazio tutti i soci ed ex soci della Tavola di Forlì, in particolare Andrea Romagnoli e Loris Camprini, per la collaborazione prestata nell’organizzare l’evento”.

Venerdì 10 giugno il ritrovo e la registrazione dei partecipanti è previsto alle ore 18 a Forlimpopoli dove vi saranno i pernottamenti. Alle 20:30, sempre a Forlimpopoli, seguirà la cena al Ristorante Anna. Sabato 11, tutti in sella alle moto con partenza alle 9 per un percorso di circa 260 km che prevede le seguenti tappe: Meldola, Polenta, Teodorano, Ranchio, Bagno di Romagna, Mandrioli, Camaldoli, Passo Calla, sosta per il pranzo verso le 13 all’Agriturismo “Il Poderone” in Campigna nel Comune di Santa Sofia; poi dopo pranzo: Diga di Ridracoli, Passo delle Forche, Predappio, Rocca delle Camminate, Forlimpopoli, con cena alle 20:30 a Casa Artusi. Domenica 12 è in programma un percorso di circa 120 km, con partenza alle 9:30 e le seguenti tappe: Montecodruzzo, Sogliano, Perticara, Sant'Agata Feltria, San Piero in Bagno, Passo del Carnaio e sosta pranzo alle 12:30 a Galeata, all’Osteria “La Campanara”.

Per informazioni sulla manifestazione si può scrivere a motoradunort6@gmail.com