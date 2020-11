Musei sottosopra: divertimento online tra favole, anteprime e gialli per ragazzi

Il programma online del Metamuseo girovago - Centro I Portici prosegue questa settimana giocando attorno al tema Musei sottosopra, musei da favola. Fino al 28 novembre restano spalancate le porte digitali del Metamuseo (Facebook @metamuseogirovago).

Apre, martedì 24, “Animare il museo” di Majella McAllister, Director of The Museum of Childhood Ireland Project, prosegue, mercoledì 25, Flavio Milandri, resident storyteller del Metamuseo con “Ludus in fabula, al Museo? (Al museo c’è qualcosa da fare)”. Giovedì 26, con un racconto liberamente ispirato a “Il giovane gambero” (Rodari, Favole al Telefono), Ornella Mercuri (Auser Toscana) propone un’anteprima, puntando allo spirito del testo, di “Prezzemolo, il gatto del mistero” di Renata Franca Flamigni, HB Editore, 2020, un giallo che si svolge in un museo omaggio a Gianni Rodari. Venerdì 27 con “Avventura al museo” il prof. Luigi Impieri, artista e autore della copertina del testo, svela ad arte alcuni indizi. Gran finale, sabato 28, con “Al museo con mistero!” Renata Franca Flamigni presenta in anteprima il suo nuovo giallo per ragazzi, con invito alla lettura del testo e del con-testo … mettendo sottosopra l’idea di museo luogo di contemplazione grazie anche all’approfondimento, in appendice, “Giocare con le fiabe e le storie, giocare per crescere”.