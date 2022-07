Musica al tramonto a Rocca delle Caminate: tocca al duo Diaz-Di Meo

Domenica 10 luglio ore 19.30 la Rocca delle Caminate di Meldola ospita il duo composto da Marco Di Meo ed Erèndira Diaz nel terzo appuntamento di Cam(m)inate alla Rocca dal titolo “Terra di frontiera – Concerto al tramonto”. La rassegna culturale tra note e parole è organizzata dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con Ser.in.ar, Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e No.Vi Art APS.

Sarà un evento di suoni ed emozioni quello di domenica in cui Marco Di Meo ed Erèndira Diaz, attraverso il loro istinto etnico racconteranno il vero sentimento di ogni canzone conducendo il pubblico in una vera e propria “terra di frontiera” dove avvengono gli incontri tra diverse forme stilistiche e culture musicali. Le chitarre e la voce, condurranno il pubblico a viaggiare tra le note circondate dal panorama suggestivo della terrazza di Rocca delle Caminate di Meldola all’ora del tramonto, uno scenario emozionante immerso nelle colline del territorio.

Per l’edizione 2022 il Centro Diego Fabbri ha deciso di dare ancora più spazio al buon cibo quale elemento del patrimonio culturale e del buon vivere. Anche in questo nuovo appuntamento i partecipanti verranno coinvolti in un percorso fatto sì di musica ma anche di sapori ,con un tema “gastronomico” legato alla performance, e collegato ai prodotti unici del territorio. Saranno le Cesarine, presidio slow food per la valorizzazione della cucina tradizionale in collaborazione Strada dei Vini e dei sapori dei Colli di Forlì e Cesena a preparare la degustazione che domenica 10 luglio avrà come tema i Cereali.

Quello di Domenica 10 luglio è un vero e proprio evento a 360 gradi, dove la cultura musicale si fonderà a quella gastronomica nella cornice di un posto unico, patrimonio di storia e territorio.

Ingresso Intero: 15€

Ridotto (Tessera Sostenitore CDF e Residenti Comune di Meldola): 10€

La prenotazione agli eventi è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 - WhatsApp 328 243 5950

Gli eventi di Ca(m)inate sono organizzati grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il progetto è reso possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Meldola, e il sostegno di Romagna Acque Società delle Fonti e della Commerciale Agricola di Billi Giovanni.