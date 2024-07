Musica barocca Tredozio con la Hong Kong Baroque Chamber Orchestra

Torna per l’ottava edizione la rassegna Tredozio Musicambiente promossa da Emilia-Romagna Concerti e dal Comune di Tredozio. Quest’anno la rassegna, comprende quattro concerti, tre dei quali nella bellissima ed esclusiva Villa La Collina, il 20 luglio, il 21 luglio e il 30 luglio, mentre il 22 luglio presso il Centro Visite di Via Fabroni. Villa la Collina, immersa nel verde e situata sul confine tra Toscana e Romagna, è uno degli edifici più prestigiosi del territorio, sono presenti anche affreschi del ‘700 recuperati e restaurati.

La villa appartiene alla Contessa Maria Teresa Vespignani Boselli, mecenate del territorio che offre nella bella stagione gli spazi esterni diventando un esclusivo palcoscenico per feste ed eventi. In questo caso i concerti avvengono alle ore 19 ma precedentemente la villa può essere visitata per godere interamente del panorama a 360 gradi in un ambiente storico e naturalistico.

Nel primo appuntamento, sabato 20 luglio, si esibirà l’eccellente Hong Kong Baroque Chamber Orchestra. Fondata nel 2022, la NHKP Baroque Chamber Orchestra è l'unica orchestra professionale di musica barocca a Hong Kong composta interamente da musicisti di Hong Kong. L'orchestra si concentra nel presentare solisti di alto livello e nel promuovere giovani talenti locali. Il programma è incentrato sulla musica barocca: il Concerto per viola TWV 51:G9 di G. P. Telemann e le Stagioni di Vivaldi.

Nel secondo appuntamento di domenica 21 luglio si esibirà l’Ensemble Junior della prestigiosa Scuola Italiana d’Archi. Appuntamento importantissimo per vedere all’opera i giovanissimi talenti della Scuola Italiana d’Archi, che per la terza volta porta in Romagna i suoi annuali corsi di perfezionamento musicale. In programma un progetto Bach coordinato dal Maestro Marco Fornaciari, con l’esecuzione dei concerti del grande compositore per violino e orchestra da parte di ragazzi dai 7 ai 15 anni, alcuni dei quali si esibiranno come solisti.

Penultimo appuntamento, lunedì 22 luglio presso il Centro Visite in via Fabroni 30 alle ore 21 ritorna la Hong Kong Baroque Chamber Orchestra con un programma barocco, musiche di Marcello, Corette, Telemann e Corelli. La rassegna si conclude il 30 luglio presso Villa la Collina con il violinista Paolo Tagliamento, musiche di J. S. Bach.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e sono resi possibili grazie al Ministero della Cultura, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Tredozio, al Parco Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, alla CNA Forlì-Cesena, alla BCC e alla collaborazione dell’AIAM e del CIDIM