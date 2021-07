Un tuffo nella musica celtica, con il concerto del gruppo 'Morrigan's Wake'

Dopo i successi delle prime due serate che hanno visto come protagonisti il coro Intercity Gospel Train Orchestra e il Trio Iftode con Gabriele Zelli, nuovo appuntamento con la musica nell'area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, in via Ca' Mengozzi 9, Forlì.

Giovedì 15 luglio 2021, alle ore 21.15, si terrà il concerto, organizzato dall'Associazione Antica Pieve di cui è presidente Claudio Guidi, del gruppo Morrigan's Wake, composto da Davide Castiglia, violino, Tiziana Ferretti, voce, Francois Gobbi, basso elettrico, Maurizio Lumini, fisarmonica, Massimo Pirini, chitarra acustica e voce, Barbara Mortarini, flauto dolce, contralto, soprano.

Il 2021 scandisce il 40° anno di attività del gruppo ravennate che va considerato tra le formazioni musicali più longeve nell'ambito della musica celtica in Italia. Il repertorio della formazione si è spostato nel corso degli anni dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo sempre più convinto alla musica scozzese. Durante il corso della serata sarà possibile visitare l'antico e suggestivo luogo di culto di Santa Maria in Acquedotto che ha caratteristiche uniche nel panorama romagnolo delle pievi.

Ingresso libero. Non occorre prenotare. Per informazioni Claudio Guidi 3386462755.



