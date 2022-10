Musica dal vivo sui palchi dei live club Arci con Suner Festival: a Forlì arriva Villa

Suner Festival è la rassegna organizzata da Arci Emilia-Romagna in collaborazione con i Live Club Arci della regione. Domenica 23 Ottobre presenta Villa live a L'amor mio non muore di Forlì, alle 19:00.



Roberto Villa, classe 1982, si avvicina alla musica da piccolissimo studiando pianoforte e clarinetto. Inizia a suonare il basso elettrico nel 1998; appassionato al contrabbasso, intraprende un percorso di studi classici e successivamente si laurea in composizione e improvvisazione jazz presso il conservatorio "G.B. Martini" di Bologna. Nel 2015 fonda, insieme ad Alberto Bazzoli, “L’Amor Mio non Muore”, sala d’incisione completamente analogica e piccola etichetta discografica. Qui lavora come tecnico audio, musicista e produttore. Attualmente suona con The Gang, la storica band dei fratelli Severini, con Giacomo Toni e nella nuova formazione Ronin con Bruno Dorella, Alessandro Vagnoni e Nicola Manzan. Con Stefano Cantarelli ha recentemente fondato il duo nowave blues J.D. Hangover che ha all’attivo un EP in uscita per la label tedesca “Hound Gawd! Records”. Dal 2016 inizia a lavorare a brani strumentali originali. La direzione compositiva e di suono, è delineata dalla metodologia di lavoro dell’Amor mio Non Muore; il full analog asseconda e rispecchia completamente l’idea e la direzione musicale. Sin da subito, stringe la collaborazione con il regista Christoph Brehme, i singoli brani usciranno in accoppiata ad un video che ne completa la tessitura e vengono pensati e sviluppati coinvolgendo i tanti musicisti con cui Villa ha collaborato in tutti questi anni.

Lo show fa parte dell’edizione autunnale 2022 di #SunerFestival, progetto a cura dell’Associazione Arci Emilia-Romagna APS sostenuto da Emilia-Romagna Music Commission e dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge 2 sulla musica, ideato, organizzato e sviluppato in Emilia Romagna dalla rete dei circoli Arci, dai comitati provinciali e dal comitato Regionale. SUNER è il progetto di produzione e fruizione di musica contemporanea originale dal vivo.

Biglietti: ingresso gratuito riservato ai soci Arci - è possibile fare la tessera sul posto. Info: 320 0217242 info@lamormiononmuore.it