Musica della comunità a Forlì: arriva il concerto una “Musica sociale”

Sta arrivando in dirittura d’arrivo il progetto che l’associazione No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) di Forlì-Cesena conduce dal mese di marzo grazie al contributo del progetto “Fabbrica 2.0”. Alcuni giovani e giovanissimi provenienti da diverse scuole di musica di Forlì, e in particolare da CosaScuola Music Academy, per oltre tre mesi si sono incontrati e sotto la guida dei maestri Gioele Sindona e Giuseppe Zanca, hanno messo alla prova le proprie abilità come musicisti e come gruppo.

Finalmente la loro applicazione e i loro sforzi potranno essere condivisi con il pubblico: domenica 9 giugno alle 21 alla Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini di Forlì (corso Garibaldi, 98), Arianna Baldacci (tromba), Davide Bendandi (batteria), Marco Bendandi (sax tenore), Paolo Bendandi (clarinetto), Monica Figliuolo (tromba), Valentino Magnani (violino), Giorgio Milandri (basso), si esibiranno infatti in un concerto a ingresso libero. Insieme a loro, sul palco anche Mirco Picchi alla chitarra, e naturalmente i docenti e direttori, Gioele Sindona e Giuseppe Zanca.

Popolare e jazz la scelta del repertorio: No.Vi.Art infatti, anche in seguito alle esperienze estive del “Festival della musica giovane del Mediterraneo”, propone ai giovani interpreti percorsi sperimentali e contaminazioni forse non usuali, ma che incrementano in loro l’attitudine all’ascolto reciproco e al dialogo, e allo stesso tempo danno spazio ai talenti individuali pur nella dimensione dell’ensemble.

No.Vi.Art ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò: l’Unità Politiche giovanili del Comune di Forlì, la Fabbrica delle Candele, il Centro Diego Fabbri, CosaScuola Music Academy, la Fondazione Angelo Masini, da sempre a fianco dell’associazione nel progetto “La musica, un ponte fra i popoli”. Info: 349 0542645.