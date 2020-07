Musica e danza circense: Francesco Sgrò in scena con "Nel tempo. Un assolo per due corpi"

La programmazione proposta da Accademia Perduta/Romagna Teatri all’Arena San Domenico di Forlì per l’estate 2020 apre alla Danza con lo spettacolo Nel tempo. Un assolo per due corpi, in scena venerdì 31 luglio alle ore 21,30 e portato in scena da Francesco Sgrò e dal musicista Pino Basile. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Spellbound con il sostegno del Mibact, per il suo stile circense e acrobatico è particolarmente adatto anche al pubblico dei più piccoli.

Un musicista sperimentale e un circense sperimentatore condividono lo spazio, dove c’è uno non esiste l’altro, lo spazio che resta lo occupa la vita. Il tempo di una conversazione spettacolare tra due artisti amici da anni, un insieme di sogni, un susseguirsi d’idee, di sentimenti e scherzi. Il dialogo è in scena, la danza, il circo, le note e le parole si susseguono uno dopo l’altro e la conversazione si consuma fino a quando non si ha più nient’altro da aggiungere. Finché alla fine, nell’ultima luce, l’idea di una realtà diversa e razionale sbiadisce gradualmente, il sogno si dissolve lasciando tutto, per un attimo di tempo… nel vuoto.

Biglietti: 5 euro.