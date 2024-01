Musica, giochi e bontà da gustare per la festa della Befana

C'è un'Epifania ricca di sorprese a Castrocaro e Terra del Sole. Sabato 6 gennaio dalle 15:00 alle 17:00 in Piazza d’Armi a Terra del Sole arriva la Befana. In caso di maltempo, la Befana attenderà i bambini nel cortile di Palazzo Pretorio. Alle 16.30 al Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, al Palazzo Pretorio di Terra del Sole si tiene “C’era una volta in Romagna...davanti al Presepe”.

Intanto dalle 15:30 in Piazza Buonincontro a Castrocaro ci sono Giochi in piazza con la Befana: truccabimbi, laboratorio creativo, giochi di una volta. A seguire spazio alla Befana e ai Pasqualotti Valmontone, con le calze per tutti i bambini. La Befana attenderà i bambini vicino al fuoco anche in caso di maltempo. Poi ci sarà il gran finale gastronomico di A e Fog d Nadel con il maialino arrosto.



Alle 16 parte una visita guidata alla Fortezza di Castrocaro. A pagamento (€ 5,00 a partecipante + costo del biglietto di ingresso), durata della visita guidata: 1 ora e mezza. Per info e iscrizioni scrivere al 349 9766518 (whatsapp o sms) entro le ore 12.00 del giorno precedente la visita. Alle 16:15 presso il Padiglione delle Feste si tiene il tradizionale concerto dell'Epifania del Corpo Bandistico “A. Orsini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole.