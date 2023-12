"Musica in corto": alla Fabbrica delle Candele il progetto di un documentario con ospiti del panorama musicale e cinematografico

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 21.00, presso la Sala Teatro completamente rinnovata della Fabbrica delle Candele, si terrà una serata dedicata alla presentazione del progetto per la realizzazione del documentario "Musica in corto". Organizzato dall'Associazione Cosascuola Music Academy in partenariato con l’Associazione Di scena in scena e con il sostegno dell’Assessorato alla Politiche Giovanili del Comune di Forlì, questo evento mira a portare l'attenzione sulla ricchezza musicale del nostro territorio.

Il progetto "Musica in corto" propone di esplorare il mondo della musica attraverso interviste a cantanti, cantautori, musicisti e studenti del settore, analizzando l'evoluzione e il significato della musica nel corso degli anni dal punto di vista dei giovani della nostra città. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla potenza delle note come canale di espressione universale e di creatività, collaborando con diverse associazioni e giovani del territorio anche diversamente abili perché come recita il motto di Cosascuola Music Academy “sono le diverse abilità a dar valore al nostro domani”.

La serata di lancio del progetto di mercoledì 20 dicembre, ore 21, presso la Fabbrica delle Candele vedrà la partecipazione di illustri ospiti del panorama musicale e cinematografico. Tra questi, lo storico musicista Roberto Costa, noto per essere stato a fianco di Lucio Dalla per molti anni e per il suo ruolo di produttore cinematografico. Si esibiranno inoltre il maestro e cantante Gabriele Graziani e il giovane cantautore Tommaso Venturelli (foto), fondatore dell'Associazione Futura che si impegna in progetti di inclusione sociale. Durante l'evento vi saranno anche esibizioni di Tam Tangram Band, band musicale appartenente a CavaRei Impresa sociale, del Voyager Gospel Choir, coro gospel diretto dal maestro Marco Calcinelli e del compositore e polistrumentista Andrea Missiroli, docente di Cosascuola Music Academy. Special guest della serata la giovane e bravissima cantante Matilde Montanari con il fantastico corpo di ballo New Dance Studio. Protagonista del progetto per la realizzazione della colonna sonora del futuro docufilm e la sua direzione musicale il noto maestro Marco Sabiu, direttore d’orchestra, pianista, arrangiatore e produttore che, durante la serata, accompagnerà in tempo reale la proiezione del cortometraggio, diretto da Romeo Pizzol e Daniele Camerlingo.

Durante la serata ad ingresso libero sarà presentata l’apertura della campagna di raccolta fondi a supporto della realizzazione del progetto "Musica in Corto" attraverso la piattaforma di crowdfunding IdeaGinger.

L'evento si preannuncia come un'occasione straordinaria per unire tutti nella passione per la musica, contribuendo alla realizzazione di un progetto che vuole celebrare la sua bellezza ed importanza nei giovani e nella nostra comunità.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione all'evento, si prega di contattare: Francesca Fantini 349 703 8334