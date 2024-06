"Musica in Foresta": un concerto unico a Sant'Agostino

Sant'Agostino, località Corniolo (FC), si prepara ad accogliere un evento musicale straordinario che promette di essere un'esperienza indimenticabile. Sabato 15 giugno, alle ore 18:00, l'area verde sarà teatro del concerto "Musica in foresta", con protagonisti due musicisti di fama internazionale: Gianluigi Trovesi al clarinetto e Marco Remondini al violoncello. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Roveroni di Santa Sofia e Galeata, con il sostegno dei fondi del PNRR e la collaborazione dei comuni di Galeata e Santa Sofia. L'evento "Musica in foresta" non è solo un concerto, ma una vera e propria esperienza sensoriale. Gli spettatori saranno immersi in un contesto naturale affascinante, dove le melodie del clarinetto di Gianluigi Trovesi e del violoncello di Marco Remondini si fonderanno armoniosamente con i suoni della natura. La scelta delle musiche è stata studiata per esaltare questa fusione, con un repertorio che spazia dalle musiche tradizionali a quelle etniche, fino alle improvvisazioni jazz.



Gianluigi Trovesi è un nome di spicco nel panorama musicale internazionale. Il suo talento nel clarinetto è riconosciuto in tutto il mondo, grazie alla sua capacità di attraversare con maestria vari generi musicali, dal classico al jazz, passando per la musica popolare. Trovesi è noto per le sue performance emozionanti e coinvolgenti, che catturano l'attenzione del pubblico e lo trasportano in un viaggio musicale unico. Marco Remondini, al violoncello, è altrettanto versatile e talentuoso. La sua carriera è costellata di collaborazioni con importanti orchestre e ensemble, nonché di numerose esibizioni come solista. La sua passione per la musica lo ha portato a esplorare diversi stili e generi, rendendolo un musicista completo e raffinato.



Il concerto sarà preceduto da un'escursione che partirà alle ore 16:00 (posti limitati). Gli amanti della natura e della musica avranno l'opportunità di immergersi nel verde, camminando lungo i sentieri che attraversano i boschi di Sant'Agostino. Questa passeggiata non solo permetterà di godere della bellezza del paesaggio, ma offrirà anche un'occasione unica per rilassarsi e prepararsi all'ascolto del concerto in un ambiente di pace e tranquillità.

L'evento "Musica in foresta" è reso possibile grazie all'impegno dell'Associazione Roveroni di Santa Sofia e Galeata. Questa associazione è da sempre attiva nella promozione della cultura e del territorio, organizzando eventi che valorizzano le risorse locali e coinvolgono la comunità. Il sostegno dei fondi del PNRR è stato fondamentale per la realizzazione del progetto, permettendo di coprire i costi organizzativi e di offrire un'esperienza di alta qualità ai partecipanti.



La collaborazione con i comuni di Galeata e Santa Sofia dimostra l'importanza di unire le forze per promuovere iniziative che arricchiscono il territorio e offrono nuove opportunità di intrattenimento e cultura. "Musica in foresta" rappresenta un esempio di come la sinergia tra diverse realtà possa portare a risultati eccellenti. Informazioni Utili: Per partecipare all'evento, è possibile ottenere ulteriori informazioni contattando l'Associazione Roveroni via email all'indirizzo associazioneroveroni@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 331 8373728. La partecipazione al concerto è aperta a tutti, con l'invito a rispettare l'ambiente e a godere della bellezza della natura in modo responsabile.



"Musica in foresta" si preannuncia come un evento straordinario, capace di coniugare la bellezza della natura con la magia della musica. L'incontro tra Gianluigi Trovesi e Marco Remondini in un contesto così suggestivo promette di regalare emozioni indimenticabili agli spettatori. Non perdete l'opportunità di vivere questa esperienza unica a Sant'Agostino, località Corniolo: un connubio perfetto tra arte, cultura e natura.