Tra musica, mercati e magia prende vita l'antica Fiera di San Rocco

Domenica 16 agosto, a partire dalle ore 7.30, torna l’appuntamento con l’antichissima Fiera di San Rocco a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

La festa tradizionale affonda le sue radici nel 1641, grazie a Cosimo II de’Medici che concedeva agli uomini di Castrocaro di indire una fiera di merci e bestiame. Oggi le vie di Castrocaro Terme, viale Marconi e via Cantarelli si animano accogliendo turisti e numerosi visitatori curiosi di conoscere il territorio e le sue tradizioni.

Dalle 7.30 di domenica mattina fino alle 13 sarà possibile fare acquisti di prodotti bio e a Km0 presso il mercato contadino, mentre dalle 10 fino alle 22 si svolgeranno i mercatini delle opere dell’ingegno e dalle 18.30 i mercatini dei bambini per il divertimento dei più piccoli. Il grande viale principale farà da cornice ai numerosi stand dedicati l’artigianato, al vintage e a creazioni insolite ed originali, tutte rigorosamente fatte a mano.

Le vie di Castrocaro Terme si animeranno di spettacoli e animazioni per i bambini. Alle ore 10 – 16 e 19 si svolgerà lo spettacolo di marionette “Storie appese a un filo” della compagnia All’InCirco. Il progetto nasce dalla volontà di sviluppare la potenza narrativa dell’immagine e il rapporto tra corpo e oggetto. Tutti i materiali di scena sono costruiti artigianalmente, spesso con materiali di riciclo, dai membri della compagnia.

La magia continua con lo spettacolo sui trampoli “Musica d’alta quota e folk d’autore” di Vico Alto, che si svolgerà alle ore 10.30-17.30 e 19.30.

Per la gioia di tutti i bambini dalle 16.30 alle 18.30 Tata Fata li coinvolgerà con giochi d’acqua, bolle, baby dance e tanta fantasia.

Alle ore 16 il Corpo Bandistico “A. Orsini” di Castrocaro Terme e Terra del Sole farà respirare un’atmosfera di gioia, accompagnando e animando l’evento.

Una festa adatta a tutti, che permetterà di trascorrere una piacevole giornata d’estate fra spettacoli, artigianato e cibo di strada per tutti i gusti, con pietanze della tradizione, sia dolci che salate in stand dislocati per le vie in festa.

La manifestazione si concluderà con il concerto del Trio “La Risonanza Barocca – ensemble vocale e strumentale” presso la Chiesa di S. Nicolò e S. Francesco alle ore 21.30. L’evento è gratuito ed è organizzato da “Entroterre. Cultura e territori in festival”. Consigliata la prenotazione.