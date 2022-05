Musica per la pace alla Birreria di Forlì: raccolta fondi per i profughi

Venerdì 24 giugno alla Birreria di Forlì arriva la musica per la pace raddoppia: a partire dalle ore 20:30 si terrà una grande maratona musicale per la pace di artisti e band del territorio per la pace a cura del MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti, per una raccolta fondi a favore dei profughi di guerra accolti dalla Caritas.

Hanno già aderito e si esibiranno dal vivo oltre agli ospiti e guest Easypop, band italiana di stanza in Ucraina e nella top ten di quel paese alcuni anni fa con il brano Terra di Libertà, Lyubomir Zgurskyy, star in Ucraina entrato più volte in classifica in quel paese cantando in italilano, russo e ucraino per la pace e la fratellanza tra i popoli. Le band dei Memorabilia, SAD, La Malcostume, i giovani cantautori Florilegio, Sonogiove e Rodolfo Santandrea, il delicato duo degli Emoji of Soul, i cantanti Ruggero Ricci, Gloriadaicapellibiondi, Gemelli e Merysse, i cantautori Francesco Chiari, Claudio Toschi, Gabriele Andrini e Giorgia Montevecchi, la bellissima voce di Sara Calamelli dal Pavone d'Oro, i mitici Arancia Meccanica, mentre aprirà la giornata la fisarmonica del Maestro Alexian Santino Spinelli direttore dell'Orchestra per la Pace che si è recenemente esibita da Papa Bergoglio. Anteprima in musica con il violino di Laura Lo Buono. Presenta la musicista e violinista Anna De Leo.

Chi vuole aderire per suonare, esibirsi, intervenire con letture e altre arti performative può scrivere a: segreteria@materialimusicali.it, sono attive sempre alla stessa mail anche le adesioni di tutte quelle associazioni che volessero aderire e intervenire. Il programma è in corso di aggiornamento.