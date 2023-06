Musica per la solidarietà: un concerto benefico per le famiglie alluvionate dei Romiti

Sei giovani musicisti del conservatorio Maderna di Cesena si uniscono gratuitamente per un gesto di solidarietà verso le popolazioni colpite dall'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna tra il 16 e il 17 maggio scorso. Per sostenere le famiglie alluvionate del Quartiere Romiti, uno dei più colpiti di Forlì i sei musicisti si esibiranno in un concerto gratuito presso la Chiesa di Schiavonia lunedì 19 giugno alle ore 21. Il programma prevede l'esecuzione delle celebri "Quattro stagioni" di Antonio Vivaldi, uno dei capolavori della musica barocca. L'ingresso è libero, ma sarà possibile offrire un contributo volontario e l’intero incasso sarà devoluto alle famiglie in difficoltà, attraverso la collaborazione con il Comitato di Quartiere Romiti e le associazioni di volontariato.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 345 4553417 o 335 5866330

Musicisti

Umberto Frisoni - Violino solista

Valentina Albiani - Violino primo

Costanza Lugaresi - Violino secondo

Antonio Gioia - Viola

Sofia Camazzini - Violoncello

Alessandro Vigilante - Clavicembalo

Luciano Giovannini - Voce narrante