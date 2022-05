Musica sotto la torre: il Lazzanni Jazz Trio al Fuori Misura in centro a Forlì

Prosegue la rassegna di musica dal vivo che sta animando i giovedì sotto la Torre civica in centro a Forlì in collaborazione con l’Associazione Jazzlife. Il Fuori Misura Social Food è uno spazio che celebra l'accoglienza in tutte le sue forme, e che incoraggia persone con abilità diverse a sentirsi parte di una comunità più ampia e inclusiva. Dando la possibilità a questi giovani di servire un pasto in tavola si dà loro la possibilità di esprimersi al meglio favorendo, allo stesso tempo, un inserimento nel mondo del lavoro.

A poco più di un anno dall’apertura il locale dà il via a una rassegna di musica dal vivo che vedrà nei giovedì di maggio alcune formazioni jazz, blues alternarsi dando vita a momenti di convivialità che accompagnano le prime serate primaverili.

Giovedì 19 maggio sarà il Lazzanni Jazz Trio composto da tre grandi musicisti cesenati ad animare la serata del Fuorimisura con sonorità che spaziano dal jazz al funk al latin superando ogni barriera stilistica attraverso la rilettura di grandi temi riscritti e riarrangiati con quel pizzico di imprevedibilità che caratterizza lo stile eclettico di questo affermato trio. I protagonisti della serata: Marco Lazzarini, al sassofono, Fabio Nobile alla batteria e Stefano Nanni al pianoforte.

Il concerto inizia alle 20.00 prenotazione consigliata al numero 3470477398