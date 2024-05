Al “Gran Teatro PalaGalassi” di Forlì arriva la seconda stagione del musical “Mare Fuori”

Prezzo non disponibile

E' la serie televisiva più amata e apprezzata dal pubblico italiano negli ultimi anni. Un vero e proprio fenomeno intergenerazionale, diventato oggetto di culto tra i giovanissimi (e non solo). Ora "Mare Fuori" si prepara a sbarcare sul palco del Gran Teatro PalaGalassi. La seconda stagione del musical diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, forte di un cast completamente rinnovato, andrà in scena a Forlì mercoledì 22 gennaio 2025.

Online, sul circuito TicketOne, è già partita la caccia alle prevendite per l’esclusivo spettacolo che andrà ad arricchire la stagione del PalaGalassi. La location rimane il carcere minorile di Nisida. La trasposizione teatrale della fortuna serie Rai – Picomedia narra in modo profondo e crudo la vita di un gruppo di ragazzi all’interno di un istituto penitenziario: dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, una sogno, un miraggio. La detenzione è ancora più dura guardando il "Mare fuori".

Sul palco tante new entry, ma anche attori e attrici del cast originale, dopo una prima stagione che ha frantumato ogni record, con oltre 100mila spettatori e tutte le date sold-out.