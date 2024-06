"Musiche dei popoli: musiche della comunità", concerto alla Fabbrica delle candele

È arrivato l’appuntamento conclusivo per un percorso entusiasmante. Il 9 giugno in una Sala Sangiorgi gremita, il sipario si è alzato per i ragazzi del corso “Forlì: una musica sociale” organizzato da No.Vi.Art all’interno del bando “Fabbrica 2.0”. I giovani musicisti sono riusciti a condividere con gli spettatori della loro comunità un programma fresco e agile, in cui hanno dimostrato l’affiatamento e la gioia di suonare insieme.

Domenica 23 giugno a esibirsi alla Fabbrica delle Candele di Forlì (ore 21) saranno invece i docenti: Gioele Sindona (violino) e Giuseppe Zanca (tromba), insieme a Tiziano Paganelli (fisarmonica), Fabrizio Flisi al pianoforte e Gianluca Nanni (batteria). Il loro concerto, dal titolo “Musiche dei popoli: musiche della comunità”, riprende e completa il viaggio attraverso la “musica sociale”, una definizione che No.Vi.Art ha ripreso dai grandi protagonisti della musica jazz del Novecento e in particolare da Charles Mingus. Svariando dal jazz allo swing alla musica tradizionale all’improvvisazione, i docenti suggeriscono quindi un approccio originale: Sindona e Zanca hanno dimostrato infatti anche ai giovani allievi come, pur con l’impegno e l’applicazione che richiede, la musica d’insieme diverta e riesca allo stesso tempo a esaltare le qualità e i talenti individuali, ma anche a favorire il dialogo e la comprensione fra i componenti di un ensemble, al di là dell’età, delle diverse formazioni, dei distinti cammini. Il Mediterraneo con il fascino delle sue musiche sarà al centro del repertorio della serata del 23 giugno, con tante sorprese! Ingresso libero. Info: 349 0542645.