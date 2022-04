Benito Mussolini nei fumetti americani: la fumettoteca celebra il 25 aprile con "Musso comics"

Anche lunedì 25 aprile, per la Festa della Liberazione, appuntamento alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', con la proposta dell'esposizione online dal titolo 'Musso Comics', che raccoglie le copertine dei fumetti americani pubblicati dal 1941 al 1944, relativi alla presentazione dell'immagine di Benito Mussolini. 'Musso' era un nomignolo che spesso si usava nei comics per definire Mussolini, al tempo veniva pubblicata anche una striscia intitolata 'Musso the Wop' sulla testata fumettistica Beano dal 1940 al 1943.

Un'esclusiva presentazione con la carrellata di cromatiche immagini dove Mussolini trova uno spazio, fra l'altro molto esiguo, definibile e rapportabile al periodo. L'iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, per l'occasione con apertura straordinaria per lunedì 25 aprile dalle 14.00 alle 18.00. Per informazioni e chiarimenti 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it

"La proposta espositiva rientra nei progetti di promozione del fumetto portati avanti dalla Fumettoteca Regionale per valorizzare le reali potenzialità del medium fumettistico, attraverso un linguaggio inconsueto e particolarmente accessibile ai più giovani. Una atipica cornice, al di là dei tradizionali e formali eventi, nella quale poter visionare un aspetto misconosciuto della comunicazione di massa attraverso il linguaggio del fumetto. Nel contesto ampio del programma per le celebrazioni dell'anniversario della Liberazione - speiga GianLuca Umiliacchi , direttore fumettotecario - è un momento di riflessione e anche di conoscenza generica, per riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di dolore e distruzione, la fine della guerra. Una festa inclusiva che possa anche rappresentare un messaggio di pace per tutti".