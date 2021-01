"Mutonia", una ricerca fotografica tra fantasia, gioco e futuro

Tre mostre fotografiche sulla diversità, presso l’Ausl Romagna, amplificano la pista di ricerca sull’educazione museale “Monsters like me? Accessibilità e cultura ludica” di cui si fa esperienza anche al Metamuseo girovago di Forlì. La seconda esposizione in programma “Mutonia, un accampamento oltre l’ordinario” in Pediatria a Forlì, da gennaio tiene aperte speranzose finestre sulla cultura ludica e il mondo fanciullo.

Dal 19 gennaio e fino al 19 febbraio 2021 la mostra “Mutonia, un accampamento oltre l’ordinario” del Collettivo FAM propone una ricerca fotografica, materica, romantica, mostruosa, che interroga il pensiero e l’idea di futuro: siamo l’esito dei giochi che abbiamo fatto, delle esperienze che abbiamo vissuto, dei libri che abbiamo letto. Analizzare il mondo attraverso la fantasia, il racconto, il gioco, il mostruoso (fuori dall’ordinario), apre lo sguardo alla diversità, alla speranza e al futuro.

L’Associazione Fantariciclando APS, con il Reparto di Pediatria guidato dal Primario Dott. Enrico Valletta, per il quinto biennio propone il gioioso programma di Quadreria che, in questa edizione, con “Monsters like me?” è parte del percorso Metamuseo girovago con una serie di occasioni dove si incontrerà qualcosa di simpaticamente straordinario ovvero gioiosamente oltre lo sguardo comune.