“Myanmar: democrazia negata”: una mostra sotto al loggiato di piazza Saffi

Una mostra dedicata al “Myanmar: democrazia negata”, organizzata dal Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo e il Centro per la Pace Annalena Tonelli con il patrocinio del Comune di Forlì. La mostra è composta da nove pannelli, che resteranno esposti sotto al loggiato del palazzo comunale fino al prossimo 10 ottobre, per ricordare il dramma che sta vivendo il popolo della Birmania dopo il colpo di stato dello scorso 1º febbraio.