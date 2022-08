Naddei e Sabrina Rocchi sul palco di “Donne in blues”

Indirizzo non disponibile

Sabato 6 agosto, alle 21,30 nel parco delle Terme di Fratta nuovo appuntamento con la rassegna “Donne in blues”. Questa volta sul palco saliranno Sabrina Rocchi e Naddei con una band composta da Marco Frattini (batteria), Andrea Alessi (contrabbasso), Silvia Valtieri (pianoforte e tastiera), Gianni Perinelli (sax soprano, tenore, baritono), Daniele Bartoli ( chitarra).

Sabrina Rocchi ha iniziato a cantare da giovanissima, diventando appena ventenne voce solista dell’Orchestra di Raoul Casadei. Ma poi ha seguito altri percorsi, dedicandosi soprattutto al giornalismo, alla comunicazione, all’organizzazione di concerti. Dopo una lunga pausa, è tornata a cantare, insieme a Naddei, realizzando nella primavera scorsa l’album Ripensandoci, disco/omaggio a Jula de Palma.

Franco Naddei è musicista, produttore e arrangiatore di lungo corso, fondatore di uno degli studi di registrazione più importanti della Romagna, il Cosabeat. Come Francobeat è autore di tre concept album: “Vedo beat” (Snowdonia) sulla beat generation italiana, “Mondo fantastico” libro illustrato con Cd su Gianni Rodari e la sua poetica (Trovarobato) e “Radici” (Brutture Moderne) con testi scritti dagli ospiti di una struttura residenziale per disabili mentali. Ha collaborato in varie vesti – fra gli altri – con John de Leo, Sacri Cuori, Santo Barbaro, Xavier Iriondo, Hugo Race e Giacomo Toni.

“Donne in blues” rientra nel cartellone di Bertinoro Estate, promosso dal Comune di Bertinoro. Tutte le informazioni sul sito www.visitbertinoro.it. Ingresso gratuito.