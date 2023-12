Nadia Rinaldi sul palco del Teatro di Predappio con la stand up comedy "Senza santi in paradiso"

INTERO € 20,00, RIDOTTO € 15,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni). Online:INTERO € 21,00, RIDOTTO € 16,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)

Una 'stand up comedy' sul mondo dello spettacolo e personali avventure e disavventure, raccontate con ironia e leggerezza: Nadia Rinaldi porta sul palco del Teatro comunale di Predappio "Senza santi in paradiso", sabato 16 dicembre alle 21, per la regia di Claudio Insegno.

Questa stand up è dedicata al mondo dello spettacolo raccontato in prima persona dalla protagonista, tra disavventure esilaranti e gustosi retroscena. Perché se la vita dell’attore è già piena di difficoltà, lo è ancora di più se non si hanno santi in paradiso! È difficile parlare della propria vita. Di solito lo si fa per sdrammatizzare. Ma Nadia Rinaldi non ha nulla da sdrammatizzare, anche perché fino ad ora, la sua vita è stata molto divertente. Certo, ci sono stati momenti in cui ha pensato di non riuscire ad andare avanti, ma poi si è guardata intorno, ha stretto i denti ed è sopravvissuta. Ed ora Nadia Rinaldi eccola qui, a mettersi a nudo su un palco e di fronte ad un pubblico, davanti a coloro che l’hanno sempre sostenuta, o almeno davanti a quelli che vogliono sapere qualcosa di più di lei. Persone che vogliono divertirsi, cantare e giocare insieme a lei. Che vogliono conoscere cosa significa aver avuto un maestro come Gigi Proietti, o come ci si sente a dire ‘parolacce’ insieme a Christian De Sica. Il desiderio di Nadia è quello di far fare al pubblico un viaggio nel suo universo, nella speranza di mostrare la donna che si cela dietro al suo bel “Faccione”.

Nadia Rinaldi si è fatta conoscere al grande pubblico con diversi ruoli in diversi film di Christian De Sica, ma anche di Dario Argento e dei fratelli Vanzina. A teatro spiccano i lavori insieme a Gigi Proietti, Enrico Lamanna e Giorgio Strehler.

BIGLIETTERIA : INTERO € 20,00, RIDOTTO € 15,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni). Online:INTERO € 21,00, RIDOTTO € 16,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni). INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012 - E-mail: info@teatrodelleforchette.it