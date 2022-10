Naima Club casa della comicità, torna il Cialtronight di Andrea Vasumi: 7 spettacoli dall'autunno alla primavera

Dopo il successo della scorsa stagione, torna l’appuntamento comico per antonomasia per il pubblico forlivese. Dal 20 ottobre fino al 20 aprile, per 7 appuntamenti a cadenza mensile, torna il Cialtronight, lo spettacolo comico ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi e che, in questa stagione, festeggerà la sua undicesima stagione. Anche per questa annata gli spettacoli si terranno al Naima Club, in via Somalia. Continua anche la fortunata collaborazione con il Teatro delle Forchette, realtà impegnata in diverse produzioni teatrali e che produrrà, insieme a Vasumi, lo spettacolo.

Il format degli spettacoli rimarrà quello che ne ha decretato il successo negli anni: un mix tra un talk show alla Letterman, uno spettacolo comico alla Zelig, momenti di improvvisazione corali e con il pubblico e interviste a personaggi del mondo dello sport e spettacolo. La conduzione sarà affidata ad Andrea Vasumi e il cast fisso di comici che lo affiancherà sul palco comprende: il forlimpopolese Enrico Zambianchi, il forlivese Manuel Nipote, i bolognesi Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, Sasà Spasiano, la cantante Claudia Cieli e le ragazze del New Dance Studio, che coreograferanno sigla iniziale ed altri momenti.

Il Cialtronight si avvarrà della consulenza autorale di Carlo Negri, scrittore ed autore televisivo, nonché autore degli spettacoli teatrali di Giuseppe Giacobazzi, Gabriele Cirilli e Gianluca Impastato. Oltre alla presenza di comici affermati, che verranno a provare i pezzi in anteprima per i loro spettacoli, ci saranno momenti di musica, ballo ed interviste a personaggi importanti del nostro territorio e non solo. Tra i comici big, negli anni passati, sono intervenuti, tra gli altri, Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi, Giovanni Cacioppo, Pucci, Giorgio Verduci, Baz, Claudio Lauretta, Maurizio Lastrico, Maria Pia Timo e molti altri.

Tra gli intervistati degli anni passati ci sono stati i campioni del Mondo Fabio Scozzoli, Martina Carraro, Marco Orsi, Simona Galassi, Andrea Dovizioso, il Maestro Marco Sabiu, l'attore Ivano Marescotti, il campione mondiale di disc dog Matteo guardoni con il suo cane Flower e tanti altri. Oltre a personaggi del mondo dello spettacolo, troveranno spazio anche presentazione di libri di autori forlivesi e di eventi legati all’associazionismo forlivese, come gli anni passati nei quali il Cialtronight ha sostenuto il Rifugio La Pioppa della Lega del Cane, la Croce Rossa e l’Ail.

Lo spettacolo sarà un format unico ogni sera, vista la presenza di ospiti sempre diversi e anche perché si cercherà di legare i contenuti comici ai momenti di attualità e di cronaca. Già pronto il calendario: il 20 ottobre, il 10 novembre e il 1 dicembre, mentre per l’anno 2023 saranno il 19 gennaio, il 16 febbraio, il 16 marzo e il 20 aprile. Il costo del biglietto sarà di 14 euro il ridotto e 16 euro l’intero (prevendite dal 13 ottobre). E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento alle 7 serate si spettacolo al costo di 95 euro (il Teatro delle Forchette ha sede in via Vivaldi 22, con apertura dalle 15 alle 18). I numeri da chiamare, per prenotare e avere informazioni, sono 0543/1713530, 347/9458012 o 339/7097953.